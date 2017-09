dpa

Berliner Dramatikerin Dea Loher erhält Breitbach-Preis

Die Autorin Dea Loher bekommt heute eine der höchstdotierten deutschen Auszeichnungen in der Literatur. In Koblenz wird die 53-Jährige aus Berlin mit dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet, der mit 50 000 Euro verbunden ist. Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz würdigt die Berliner Dramatikerin damit «für ein bedeutendes, gattungsübergreifendes Werk, das über 20 Theaterstücke, Hörspiele und Prosa umfasst».

Bisherige Träger des Joseph-Breitbach-Preises sind unter anderem Reiner Stach, Brigitte Kronauer, Ingo Schulze, Dieter Wellershoff, Herta Müller, Raoul Schrott und Ursula Krechel. Breitbach (1903-1980) war ein deutsch-französischer Schriftsteller und Publizist aus Koblenz, der seit 1929 überwiegend in Frankreich lebte.

