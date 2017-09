Füchse Berlin erkämpfen 26:24-Sieg gegen Stuttgart

Die Füchse Berlin haben auch das vierte Spiel in der neuen Saison der Handball-Bundesliga gewonnen. Die ohne vier Stammspieler antretenden Berliner mussten für den 26:24 (14:14)-Sieg gegen den TVB Stuttgart lange kämpfen. Erst eine Leistungssteigerung vor allem in der Abwehr brachten die zweit Punkte gegen lange Zeit gut mitspielende Schwaben. Der formverbesserte Nationalspieler Fabian Wiede und Petar Nenadic waren mit jeweils sechs Toren beste Berliner Schützen.

Die Füchse hatten zu Beginn der Partie vor 6343 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle große Schwierigkeiten: Im Angriff fehlten die Ideen und die Abwehr ließ den Stuttgartern zu viel Platz. Vor allem Rückraumspieler Michael Kraus fand immer wieder die Lücke. In der 17. Minute führten die Gäste verdient mit 9:6. Nur langsam fanden die Berliner besser ins Spiel. Weil die Defensive stabiler stand, gelang den Füchsen der ein oder andere Treffer im Tempogegenstoß. Hans Lindberg schaffte in der 25. Minute mit dem 12:11 die erstmalige Führung der Hausherren.