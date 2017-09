dpa

Formel E macht kommende Saison am 19. Mai in Berlin Station

Die elektrische Rennserie Formel E wird in der kommenden Saison am 19. Mai 2018 in Berlin Station machen. Der ePrix wird auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof stattfinden. Dies geht aus dem am Donnerstag nach einer Sitzung des Motorsport-Weltrates in Paris veröffentlichten Kalenders hervor. Zuletzt hatte auch München als möglicher Austragungsort für ein deutsches Rennen gegolten.

Neu auf der 14 Etappen umfassenden Tour 2017/2018 ist Zürich. Dort soll am 10. Juni kommenden Jahres zum ersten Mal seit 63 Jahren wieder ein Autorennen auf einem Rundkurs ausgetragen werden.

Audi steigt zur vierten Formel-E-Saison ab Dezember als erster deutscher Autobauer mit einem eigenen Werksteam in die Serie ein. Eine Saison später wird auch BMW mit einem Werksteam vertreten sein. Porsche und Mercedes wollen 2019 einsteigen. Die Formel E will den Autobauern eine Plattform zur Entwicklung der Elektromobilität bieten.

