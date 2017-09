Deutsches Internet-Institut eröffnet

In Berlin gibt es seit Donnerstag offiziell das Deutsche Internet-Institut. Auf knapp 1700 Quadratmetern sollen in der Hardenbergstraße in Charlottenburg fortan 100 Wissenschaftler arbeiten, wie die Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung mitteilte. Das nach dem Internetpionier Joseph Weizenbaum benannte Institut soll aktuelle gesellschaftliche Veränderungen, die sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung abzeichnen, untersuchen - und künftige politische und wirtschaftliche Handlungsoptionen zu skizzieren.

Am Institut beteiligt sind das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) sowie die vier Berliner Universitäten, die Universität Potsdam und das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme. Das Bundesforschungsministerium unterstützt die Einrichtung in den ersten fünf Jahren mit 50 Millionen Euro.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 19:30 Uhr

Quelle: dpa

