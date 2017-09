Woidke: Gute Wirtschaftslage kommt Lausitz zu Gute

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht gute Chancen für die Strukturentwicklung der Lausitz. Die Aussichten für das Land seien gut, die Auftragsbücher voll, das komme der Lausitz zugute, sagte Woidke am Donnerstag beim Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer Cottbus in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz).

Es gebe hier weitgehend eine moderne Infrastruktur, solide industrielle Leuchttürme oder ein starkes Handwerk. Nachholbedarf sieht er beim Breitbandausbau und der Digitalisierung der Unternehmen. Ein großes Fachkräftepotenzial liege in den Brandenburgern, die in den 1990er und 2000er Jahren abwanderten und nun zurückkehrten. Die Staatskanzlei unterstütze mit 200 000 Euro Rückkehrer-Initiativen in diesem und im nächsten Jahr .