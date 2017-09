dpa

Bundespolizisten nehmen flüchtigen Autodieb fest

Bundespolizisten haben in Hohensaaten im Landkreis Märkisch-Oderland einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Die Beamten versuchten am Donnerstag gegen 7.45 Uhr in Angermünde einen Wagen zu überprüfen. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Oderberg, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten fanden das Fahrzeug zwischen Oderberg und Hohensaaten verlassen auf. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug am Dienstag in Berlin gestohlen gemeldet wurde. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche nach dem Mann aus der Luft. Bundespolizisten konnten den flüchtigen 28-Jährigen schließlich in Hohensaaten festnehmen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

