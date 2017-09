dpa

Diakonie: Soziale Teilhabe kommt im Wahlkampf kaum vor

Die Diakonie in Ostdeutschland sieht soziale Themen im Bundestagswahlkampf unterpräsentiert. «Obwohl die Wahlprogramme der Parteien soziale Ziele und Forderungen formulieren, wird darüber wenig gesprochen und diskutiert», sagte deren Vorsitzender Christoph Stolte am Donnerstag. Armut werde kaum thematisiert werde, obwohl über sechs Millionen Menschen in Deutschland Arbeitslosengeld II erhielten oder in einer Hartz IV-Bedarfsgemeinschaft lebten. Die Höhe der Grundsicherung bestimme auch das Ausmaß gesellschaftlicher Teilhabe. «Die Betroffenen müssen nicht verhungern, aber sie sind weitgehend von Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen», so Stolte weiter. Die Diakonie Mitteldeutschland ist die Wohlfahrtsorganisation der Evangelischen Kirche für Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie für Teile Sachsens und Brandenburgs.

