dpa

Bürgermeister verlangen Verbesserungen bei Regionalzug RE1

Bürgermeister von fünf Brandenburger Kommunen und Wirtschaftsvertreter wollen bessere Angebote auf der Regionalbahn der Linie 1 erreichen. Zehntausende Pendler seien auf einen funktionierenden Schienenverkehr von Brandenburg/Havel über Götz, Groß Kreutz bis nach Potsdam und Berlin angewiesen, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief an Infrastrukturminister Kathrin Schneider (SPD). Die derzeitigen Kapazitäten würden dem Bedarf zunehmend nicht mehr gerecht, hieß es. Die Züge seien zu den Hauptverkehrszeiten übervoll. Es fehlten auch Möglichkeiten zur Mitnahme von Fahrrädern.

Verlangt wird unter anderem eine Verdichtung der Taktung in den Hauptverkehrszeiten morgens und abends. Außerdem soll das Platzangebot aufgestockt werden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 16:12 Uhr

