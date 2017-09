dpa

Polizisten stellen zwei Autodiebe in Lauchhammer

Polizisten haben in Lauchhammer zwei mutmaßliche Autodiebe gestellt. Der 45-jährige Mann und seine 30-jährige Begleiterin hatten vermutlich beobachtet, wie eine Frau ihr Auto am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Brieske (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) abstellte. Da sie den Schlüssel im Zündschloss ließ, konnten die Diebe rasch wegfahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Behörde leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und stellte die Verdächtigen wenig später in Lauchhammer. Sie waren bereits polizeibekannt. Ein Drogentest ergab, dass der 45-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis stand. Anschließend wurde eine Blutprobe veranlasst.

Quelle: dpa

