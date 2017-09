Briefe mit weißem Pulver an Spitzenpolitiker

Drohbriefe gehören für viele Politiker zum Alltag - leider. Nun versuchen Unbekannte mit einer neuen Masche, Angst zu verbreiten.

Berlin (dpa) - Kurz vor der Bundestagswahl haben Unbekannte Briefe mit weißem Pulver an mehrere Politiker sowie den Ehemann von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Joachim Sauer, geschickt. Betroffen sind nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur auch Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), die Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele sowie die Linke-Abgeordneten Gregor Gysi und Gesine Lötzsch. Das teilten die Polizei, die Politiker selbst oder Parteisprecher mit.

Seehofer sagte zu den Vorfällen: «Ich kann das bestätigen.» Der Brief sei am Mittwoch bei ihm zu Hause angekommen. «Ich möchte nicht mehr dazu sagen.» Ströbele veröffentlichte auf Twitter ein Foto des Briefes, in dem sich auch eine Rasierklinge befand. Er enthielt zudem ein Blatt Papier mit einigen arabischen Worten, darunter «tödlich, nicht berühren, Milzbrand und Gott ist groß».