dpa

Ohne Fahrerlaubnis in gestohlenem Kleintransporter

Bundespolizisten haben auf der Autobahn 12 einen 18-Jährigen festgenommen, weil er ohne Führerschein mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der Mann am Mittwoch gegen sechs Uhr mit dem Kleintransporter in Richtung polnischer Grenzes, als die Beamten ihn nahe der Anschlussstelle Briesen kontrollierten. Bei der Überprüfung konnte der aus Polen stammende Fahrer die notwendigen Papiere nicht vorweisen.

Als die Polizisten das Auto überprüften, stellten sie fest, dass der rund 25 000 Euro teure Wagen auf eine Handwerksfirma in Nordrhein-Westfalen zugelassen ist. Ein Anruf bei dem Unternehmen ergab, dass das Fahrzeug kurz zuvor in Mahlow bei Berlin gestohlen worden war. Gegen den jungen Mann wird wegen Hehlerei und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 16:02 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen