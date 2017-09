Feuerwehr dichtet Gasleck in Bürogebäude ab

Ein Gasleck in der Schöneberger Straße in Berlin-Steglitz hat am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Ein Handwerker hatte gegen 14.00 Uhr in einem Bürogebäude ein Gasleck festgestellt und Alarm geschlagen, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte dichteten das Leck ab und belüfteten das Gebäude. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde niemand verletzt. Die Schöneberger Straße war zeitweise voll gesperrt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 15:52 Uhr

Quelle: dpa

