Geschichtswettbewerb: 13 Brandenburger Schulen erfolgreich

13 Schulen aus Brandenburg sind beim Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten erfolgreich gewesen. Bildungsminister Günter Baaske (SPD) verlieh am Donnerstag in der Potsdamer Staatskanzlei jeweils sieben Landespreise und Förderpreise, wie das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mitteilte. Das Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium in Prenzlau erhielt gleich zwei Förderpreise und den Preis als landesbeste Schule. Baaske war Schirmherr der Veranstaltung.

Insgesamt hatten 128 Schüler aus Brandenburg 43 Beiträge zum Rahmenthema des Wettbewerbs «Gott und die Welt. Religion macht Geschichte» eingereicht. Die Jugendlichen beschäftigten sich mit dem Einfluss und Wirken von Glauben und Religion auf das Zusammenleben der Menschen. Sie setzten sich etwa mit dem Verhältnis zwischen Staat und Kirche in der DDR auseinander oder beschäftigten sich mit der Stellung der Zeugen Jehovas in der DDR. Bundesweit hatten mehr als 5000 junge Menschen am Wettbewerb teilgenommen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 14:51 Uhr

Quelle: dpa

