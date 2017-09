Festival of Lights mit mehr als 40 Illuminationen

Das Festival of Lights bringt in der grauen Jahreszeit wieder Licht nach Berlin. Vom 6. bis 15. Oktober sind stadtweit mehr als 40 Lichtkunstwerke zu erleben - vom Alexanderplatz bis zum Funkturm, von der Staatsoper bis zum Berliner Dom, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Auch der Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist vertreten. Auf der Fassade von Schloss Bellevue werden sechs ausgewählte Kurzvideos zum Thema Demokratie gezeigt. Die Festivalbesucher können online über den Gewinner entscheiden ( www.fol-awards.de).

Steinmeier hatte dazu einen mit 2000 Euro dotierten Sonderpreis ausgelobt. Unter den Finalisten sind Beiträge aus den USA, der Ukraine, aus Russland, Deutschland und Macau. Zu sehen seien sehr unterschiedliche Interpretationen - von schnellen Schwarz-Weiß-Effekten über zwinkernde Augen bis hin zu Kinderstimmen, die ihre Zukunftswünsche äußern.

Auf der Homepage www.festival-of-lights.de gibt es eine Karte mit allen geplanten Projekten und Vorschläge für Stadttouren. Die meisten Inszenierungen laufen jeweils von 19.00 bis 24.00 Uhr. Veranstalter ist die Berliner Agentur Zander & Partner.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

