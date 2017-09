dpa

In Mecklenburg-Vorpommern brüten weniger Störche

Immer weniger Störche bauen ihr Nest in Mecklenburg-Vorpommern. Der Weißstorchbestand sei seit mehr als zehn Jahren im Rückgang, teilte der Naturschutzbund (Nabu) am Donnerstag in Berlin mit. 2004, dem nach Ansicht von Ornithologen letzten guten Storchenjahr im Nordosten, brüteten im Land noch etwa 1100 Paare. Jetzt sind es noch gut 700. Stefan Kroll von der Nabu-Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz sagte in Rostock, die Gründe seien vielfältig. Das Nahrungsangebot werde wegen der intensiven Landwirtschaft geringer, hinzu komme das kalte, nasse Wetter im Sommer. Das habe viele Jungstörche das Leben gekostet.

Quelle: dpa

