Einbau von Aufzügen: U3 wird unterbrochen

Aufgrund von Bauarbeiten wird der Zugverkehr auf der U-Bahn-Linie 3 in Berlin-Dahlem für drei Wochen unterbrochen. Vom 25. September bis zum 15. Oktober fahren zwischen den Bahnhöfen Breitenbachplatz und Krumme Lanke Ersatzbusse, wie die BVG am Donnerstag mitteilte. In dieser Zeit wird auf den Bahnhöfen Podbielskiallee, Freie Universität (Thielplatz) und Oskar-Helene-Heim der Einbau von Aufzügen vorbereitet. Weitere Streckensperrungen werden im nächsten Jahr folgen, die Aufzüge sollen Ende 2018 in Betrieb gehen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 13:31 Uhr

Quelle: dpa

