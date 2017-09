dpa

Marathonläuferin Hahner: «Gesund und lächelnd ins Ziel»

Anna Hahner bleibt vor ihrem ersten Marathon nach Olympia bescheiden. «Ich will gesund und lächelnd ins Ziel laufen - dann wird die Zeit auch stimmen», sagte die 27-Jährige vom Team RUN2SKY am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt. Beim 44. Berlin-Marathon peilt Anna Hahner am Sonntag (Start Elitefeld 9.15 Uhr/ARD und rbb) die EM-Norm für 2018 an. «2:32:00 Stunden sind schon ein Ziel», sagte sie.

Erst seit Juli konnte Hahner, die 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro in 2:45:32 Stunden 81. wurde und danach viel Kritik einstecken musste, wieder richtig trainieren. Deshalb macht sie sich keinen Druck, am Sonntag ihre persönliche Bestzeit - 2:26:44 Stunden beim Berlin-Marathon 2014 - anzugreifen.

Um in diesen Bereich zu kommen, fehlen ihr viele Trainingskilometer. «Die schlimmste Drucksituation war für mich, überhaupt fit und gesund bei einem Herbstmarathon an den Start gehen zu können», erklärte die Zwillingsschwester von Lisa Hahner.

Top-Favoritin auf den Siegerscheck von 40 000 Euro ist Gladys Cherono. «Ich bin wieder ganz fit. Mein Ziel ist es, meine persönliche Bestzeit zu unterbieten», sagte die 34-Jährige aus Kenia. Schon vor zwei Jahren hatte sie in Berlin gewonnen und gleich bei ihrem zweiten Marathon mit der Weltklassezeit von 2:19:25 Stunden geglänzt.

Mit fünf Läuferinnen, die Bestzeiten unter 2:24 Stunden haben, ist das Frauenfeld hochkarätig besetzt. Insgesamt 43 852 Läuferinnen und Läufer aus 137 Nationen haben für den Klassiker gemeldet - ein Rekord.

