Mutter und Kind bei Unfall schwer verletzt: Fahrer flüchtet

Ein Auto rast auf eine Kreuzung in Berlin zu und erfasst eine Mutter mit ihrem Kind. Beide werden schwer verletzt. Der Fahrer wollte offensichtlich einer Polizeikontrolle entkommen.

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau und ihr Kind sind in Berlin-Kreuzberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer flüchtete am Donnerstagmorgen zunächst vom Unfallort an der Oranienstraße/Ecke Skalitzer Straße, konnte aber später gefasst werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zuerst hatte es geheißen, dass bei den Opfern von lebensgefährlichen Verletzungen auszugehen sei.