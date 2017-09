Mutter und Kind bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine Frau und ihr Kind sind in Berlin-Kreuzberg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer flüchtete am Donnerstagmorgen zunächst vom Unfallort an der Oranienstraße/Ecke Skalitzer Straße, konnte aber später gefasst werden, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen dauerten am Donnerstagmittag noch an.

