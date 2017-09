dpa

Erste Ehe für alle in Berlin-Schöneberg

Im Schöneberger Rathaus soll es am 1. Oktober die erste Ehe für alle in Berlin geben. Das Standesamt und Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) laden gemeinsam mit dem Berliner Lesben- und Schwulenverband zu der Zeremonie ein, wie der Landesverband am Donnerstag mitteilte. Es heiraten demnach zwei Männer. Das Paar machte schon bei der historischen «Aktion Standesamt» 1992 mit und schloss später eine eingetragene Lebenspartnerschaft, die nun umgewandelt wird.

Ab 1. Oktober können Schwule und Lesben in Deutschland richtig heiraten. Neben dem Schöneberger Rathaus wird es an dem Sonntag auch am Standesamt von Friedrichshain-Kreuzberg Trauungen geben. Bundesweit gibt es weitere Paare, die gleich am ersten Tag die Ehe für alle schließen wollen. Wegen der frühen Uhrzeit könnte Berlin möglicherweise die erste Stadt sein, die eine gleichgeschlechtliche Trauung meldet.

