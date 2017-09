Berliner Präventionspreis für Integrationsprojekt

Ein Integrationsprojekt für Flüchtlingsfamilien in Adlershof ist mit dem diesjährigen Berliner Präventionspreis ausgezeichnet worden. Der Verein Schutzhülle und die Heide-Grundschule organisieren seit Mai 2016 unter Anleitung einer Kunsttherapeutin Kreativkurse, in denen Mütter und ihre Kinder Erlebnisse in ihren Heimatländern sowie ihre Flucht verarbeiten. Zudem helfen ihnen die Kurse, die deutsche Sprache zu erlernen. Das Projekt erhält den mit 7500 Euro dotierten Hauptpreis, wie die Landeskommission gegen Gewalt am Donnerstag mitteilte.

Der mit 4500 Euro dotierte zweite Preis ging an das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf für eine Serie von Kunstprojekten für Schüler in Willkommensklassen. Mit dem dritten Preis (3000 Euro) wurde ein Projekt der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zur Vorbereitung junger Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt geehrt.

Sonderpreise in Höhe von je 1000 Euro erhielten drei weitere Initiativen: Im Rahmen des Polizei-Projekts «Nicht im Abseits stehen» spielen junge Flüchtlinge in Reinickendorf Fußball. Bei den «Immigrant Stories» an der Johanna-Eck-Schule in Tempelhof erzählen Geflüchtete ihre Geschichte in kurzen Filmen. Die Initiative «Willkommen im Westend» bringt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit gleichaltrigen Berliner Schülern zusammen.

Der Präventionspreis wird seit rund zwei Jahrzehnten verliehen und hat jedes Jahr andere inhaltliche Schwerpunkte. In diesem Jahr lautete das Motto «Jung, geflüchtet, offen für die Zukunft».

