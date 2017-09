dpa

Bundespräsident Steinmeier: Schirmherr für DDR-Kunstschau

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schirmherrschaft über die Ausstellung «Hinter der Maske. Künstler in der DDR» übernommen, die am 28. Oktober im Potsdamer Museum Barberini eröffnet wird. Damit werde die Schau zum Sammlungsschwerpunkt Kunst in der DDR herausragend gewürdigt, erklärte das Museum am Donnerstag. Die Ausstellung widme sich der Künstlerpersönlichkeit in der DDR und ihrer Selbstinszenierung im Spannungsfeld von Rollenbild und Rückzug, verordnetem Kollektivismus und schöpferischer Individualität.

Gezeigt werden 100 Werke von rund 80 Künstlern, darunter sind Gemälde, Fotografien, Grafiken, Collagen und Skulpturen. Zehn Werke stammen aus dem Bestand des Museums-Gründers und Software-Milliardärs Hasso Plattner. Die Ausstellung ist vom 29. Oktober an für das Publikum geöffnet und bis 4. Februar 2018 zu sehen.

