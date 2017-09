dpa

Traurige Brutbilanz: Weißstörchen in Berlin und Brandenburg

Nässe und Kälte haben den Weißstörchen in Berlin und Brandenburg nach Angaben des Naturschutzbundes in diesem Jahr stark zugesetzt. Von den drei Nestern im Bezirk Lichtenberg war in diesem Jahr nur ein Nest besetzt. Von den dort geborenen drei Jungvögeln überlebten nur zwei, wie der Naturschutzbund Berlin am Donnerstag berichtete. Erstmals hat eine Storchenpaar in Blankenfelde sein Nest gebaut und mindestens zwei Jungvögel zur Welt gebracht. Beide überlebten die starken Regenfälle jedoch nicht.

Von den zehn Storchenpaaren im brandenburgischen Linum schafften es den Angaben zufolge nur drei Paare, insgesamt fünf Junge groß zu ziehen. Bundesweit ging weniger Nachwuchs als in den Vorjahren auf die Reise in die afrikanischen Winterquartiere. Die Zahl der Brutpaare ist laut Naturschutzbund 2017 jedoch stabil geblieben.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 12:21 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen