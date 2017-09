dpa

Verdi: Lufthansa-Gebot gut für Air Berlin

Die Gewerkschaft Verdi hat das Angebot des Lufthansa-Konzerns für einen großen Teil der insolventen Air Berlin gelobt, aber die wachsende Unsicherheit bei der Langstrecke beklagt. Aus der Verdi-Zentrale hieß es am Donnerstag: «Wir begrüßen, dass die Lufthansa so viele Beschäftigte einstellen will. Doch wir bedauern auch, dass sie an der Langstrecke offenbar kein Interesse hat.»

Nach jüngsten Ankündigungen will die Lufthansa-Tochter Eurowings bis zu 78 der mehr als 140 Jets von Air Berlin übernehmen. Die Fluglinie hofft auf einen Zuschlag im laufenden Bieter-Wettstreit, über dessen Ergebnis die Gläubiger von Air Berlin am Donnerstag beraten wollten.

Bei den Langstrecken-Routen ist das Risiko von Jobverlusten nach wie vor groß. «Wir sind der Ansicht, dass aber gerade dieser Bereich ein guter Markt ist. Da sind gute Arbeitskräfte, die das Geschäft zu einem Erfolg führen können», erklärte Verdi in Berlin. In den Verhandlungen mit den Käufern nach den für Montag erwarteten Zuschlägen werde man daher «weiter darauf dringen, dass es Betriebsübergänge» vom alten auf die neuen Eigentümer geben kann.

