Landeswahlleiterin ruft zur Teilnahme an Bundestagswahl auf

Landeswahlleiterin Petra Michaelis hat an die Berliner appelliert, bei der Bundestagswahl und beim Tegel- Volksentscheid am Sonntag ihre Stimme abzugeben. «Gehen Sie wählen», sagte Michaelis am Donnerstag an die Adresse der knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigten. «Es ist wichtig, von dem demokratischen Recht Gebrauch zu machen, das sollte sich niemand entgehen lassen.» Bei der Bundestagswahl können die Berliner aus 24 Landeslisten der Parteien auswählen, zudem bewerben sich 133 Kandidaten um ein Direktmandat in einem der zwölf Wahlkreise. Beim Volksentscheid geht es um die Frage, ob der Flughafen Tegel nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER wie bisher geplant geschlossen oder weiterbetrieben werden soll.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 11:31 Uhr

Quelle: dpa

