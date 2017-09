dpa

Duo auf Moped entreißt Seniorin die Handtasche

Nach zwei erfolglosen Versuchen machten sie schließlich Beute: Zwei Unbekannte auf einem Moped haben im Berliner Stadtteil Wedding im Vorbeifahren eine Seniorin beraubt. Der Mitfahrer riss am Mittwochabend einer 73-Jährigen auf dem Weg einer Kleingartenanlage die Handtasche aus der Hand und stieß sie zu Boden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Kurze Zeit vorher waren offenbar die gleichen Täter mit der Masche noch leer ausgegangen: Opfer waren eine 81-Jährige in der Themsestraße und eine 56-Jährige in der Schwyzer Straße. Letztere brach sich durch einen Sturz bei dem versuchten Raubüberfall einen Arm. Auch die schließlich bestohlene 73-Jährige musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt ermittelt ein Raubkommissariat.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 11:11 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen