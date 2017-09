dpa

Deutscher Filmpreis wird am 27. April 2018 verliehen

Der Termin für den Deutschen Filmpreis steht fest: Er wird am 27. April 2018 verliehen. Die Gala wird erneut im Palais am Funkturm in Berlin ausgerichtet und am selben Abend in der ARD ausgestrahlt, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Der Filmpreis ist mit Preisgeldern von rund 3 Millionen Euro dotiert und der wichtigste nationale Preis der Branche. Die Nominierungen werden am 15. März 2018 verkündet. Über die Gewinner stimmen die 1900 Mitglieder der Deutschen Filmakademie ab. Dieses Jahr war «Toni Erdmann» mit sechs Lola-Trophäen der große Sieger.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 11:11 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen