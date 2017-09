Radioaktiver Gegenstand in Leegebruch wird untersucht

Der in Leegebruch bei Oranienburg (Oberhavel) gefundene radioaktive Gegenstand soll am Donnerstag Spezialisten des ehemaligen Kernkraftwerkes Rheinsberg übergeben werden. Das metallähnliche faustgroße Stück wurde laut Polizei am Mittwochabend von einem Schrottsammler gefunden. Eine vorsorgliche Sperrung rund um den Sandweg ist inzwischen wieder aufgehoben worden. Zur genauen Art des Gegenstands konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Er sei offenbar nur schwach radioaktiv und wurde in einem Bleibehälter gesichert. «Eine Kontamination wurde bei keiner der überprüften Personen gemessen», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Beamten ermitteln wegen «unerlaubten Umgangs mit radioaktiven Stoffen».

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 09:30 Uhr

Quelle: dpa

