dpa

Bombenentschärfung in Oranienburg: Vorbereitungen begonnen

Die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Oranienburg haben am Donnerstagmorgen begonnen. 3600 Menschen müssen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. «Wir werden ab 8.00 Uhr den Sperrkreis abriegeln. Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt werden an jeder Tür klingeln, um sicherzugehen, dass niemand in den Häusern ist», sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Schilder in der gesamten Stadt würden auf die Straßensperren hinweisen. «Während der Sperrung fahren Polizisten Streife, um das Gebiet zu bewachen. Der Sprengmeister kommt aus Oranienburg und ist bereits gut vorbereitet», so die Sprecherin weiter.

Die Bombe wurde in der Saarlandstraße gefunden. In Oranienburg wurden seit der Wende bislang gut 200 Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Die Stadt gilt als eine der am stärksten mit Weltkriegsmunition belasteten Städte Deutschlands.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen