250-Kilogramm-Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Wieder ein Bombenfund in Oranienburg, wieder einmal müssen Menschen sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen. Der Blindgänger stellt die Entschärfer aber nicht vor Probleme.

Oranienburg (dpa) - Die in Oranienburg entdeckte 250-Kilogramm-Weltkriegsbombe ist am Donnerstag ohne Probleme entschärft worden. Der Sprengkörper war am Mittwoch auf einem privaten Baugrundstück entdeckt worden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes konnten die beiden mechanischen Zünder der Bombe amerikanischer Bauart erfolgreich unschädlich machen.

Etwa 3600 Menschen mussten am Morgen in einem etwa 800 Meter großen Sperrkreis um den Fundort ihre Wohnungen verlasen. Mittags konnten sie wieder zurückkehren.

In Oranienburg nördlich von Berlin wurden seit der Wende bislang gut 200 Fliegerbomben entschärft. Die Stadt gilt deutschlandweit als einer der am stärksten mit Weltkriegsmunition belasteten Orte Deutschlands. Bei Luftangriffen in den letzten Kriegstagen wurden rund 3500 Tonnen Sprengkörper über Oranienburg abgeworfen. Heute sollen dort noch bis zu 300 Blindgänger in der Erde schlummern.