Überfall auf 13-Jährigen: Täter geschnappt

Zwei junge Männer sind auf frischer Tat geschnappt worden als sie in Berlin-Köpenick einen 13-Jährigen bedrohten und ihn bestehlen wollten. Die beiden 17- und 20-Jährigen hatten den Jungen laut Polizei am Mittwochabend in der Oberspreestraße angesprochen. Sie wollten ihm sein Fahrrad und seine Kopfhörer stehlen. Polizisten, die auf Streife unterwegs waren, hatten den Vorfall beobachtet. Sie konnten die Männer noch an Ort und Stelle festnehmen. Der 13-jährige Junge blieb unverletzt. Allerdings stand er «deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 06:50 Uhr

Quelle: dpa

