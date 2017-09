dpa

Müllcowboys ziehen durch Berlin

Kaputte Fernseher, fleckige Matratzen, Hundehaufen, Chipstüten und Kaffeebecher: Das alles ist auf Berliner Straßen keine Seltenheit. Bei einer Kunstaktion mischen sich sechs Schauspieler als «Müll & The Gang» unter die Passanten - sie wollen Müllsündern mit Humor und Charme auf den Pelz rücken. In der Oranienstraße in Kreuzberg waren sie schon unterwegs. Das sei bei Jung und Alt gut angekommen, und hinterher sei es auch ein bisschen sauberer gewesen, berichtete Sprecherin Paulina Papenfuß. An diesem Freitag und am Wochenende ist die Ausgehmeile in Neukölln an der Reihe. Zu erkennen ist die Truppe an den roten Besen und Cowboy-Stiefeln.

«Neukölln kann sich mit einer der vielfältigsten Mülllandschaften brüsten», heißt es in der Mitteilung zur Aktion. So finde man dort beispielsweise in einer Straße: zwei Kühlschränke, eine Couch, ineinander gestapelte Eimer, ein verrostetes Fahrradskelett und einen Fernseher - daneben ein Zettel «Zu verschenken!».

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 06:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen