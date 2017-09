dpa

Oliver Reese startet als Intendant am Berliner Ensemble

Am Berliner Ensemble wird heute die erste Saison unter dem neuen Intendanten Oliver Reese eröffnet. Der 53-Jährige ist Nachfolger von Claus Peymann (80), der den Chefsessel an dem traditionsreichen Theater zum Ende der vergangenen Spielzeit geräumt hat. Der vom Schauspiel Frankfurt kommende Reese beginnt seine Intendanz mit drei Premieren an drei aufeinanderfolgenden Abenden. Los geht es mit Camus' «Caligula» - inszeniert von Antú Romero Nunes und mit Constanze Becker in der Titelrolle.

Am Freitag (22.9./20.00) wird das Beziehungsdrama «Nichts von mir» des Norwegers Arne Lygre gezeigt. In dem von der Slowenin Mateja Koleznik inszenierten Stück spielen unter anderem Stars wie Corinna Kirchoff, Judith Engel und Anne Ratte-Polle. Am Samstag (23.9./19.30 Uhr) bringt Michael Thalheimer seine Version von Brechts Stück «Der kaukasische Kreidekreis» auf die Bühne. In der Rolle der Grusche ist die preisgekrönte österreichische Schauspielerin Stefanie Reinsperger zu sehen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 05:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen