Polizei präsentiert mobile Videokameras am RAW-Gelände

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizei stellen heute neue Technik zur Videoüberwachung von Orten mit viel Kriminalität vor. Im Mittelpunkt stehen mobile Videokameras, die die Polizei gerade neu gekauft hat. Wie die Technik funktioniert, welche Möglichkeiten zur Überwachung von der Polizei genutzt werden sollen und wie es um den Datenschutz steht, wollen Geisel und Polizeipräsident Klaus Kandt am RAW-Gelände in Friedrichshain erläutern.

Die mobilen Videowagen sollen schon bald nicht nur am RAW-Gelände, wo es wegen der vielen Touristen Diebstähle und Überfälle gibt, eingesetzt werden. Geplant sind auch Überwachungen auf dem Alexanderplatz, am Kottbusser Tor in Kreuzberg, auf dem Hermannplatz in Neukölln und dem Leopoldplatz in Wedding. Die beweglichen Kameras lassen sich über einen Laptop steuern. Die Bilder können gespeichert oder an andere Computer gesendet werden. Die Polizei will die Technik testen und dann entscheiden, ob weitere Kamerawagen gekauft werden.