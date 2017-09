Versuchte Anstiftung zum «Ehrenmord»? Angeklagte bestreiten

In einem Prozess wegen versuchter Anstiftung zum Mord hat eine 27-Jährige die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie habe so etwas nicht gemacht, erklärte die Hausfrau vor dem Berliner Landgericht. Motiv für die mutmaßlich angestrebte Tat soll eine verletzte Familienehre gewesen sein. Laut Ermittlungen sollte sich diese gegen die Schwiegermutter der 27-Jährigen richten. Mitangeklagt ist der 50 Jahre alte Ex-Partner der Geschädigten. Unabhängig voneinander sollen die Angeklagten versucht haben, die zwei Söhne der 50 Jahre alten Frau zur Ermordung ihrer Mutter anzustiften. Auch der Mann werde die Vorwürfe zurückweisen, sagte ein Verteidiger zu Prozessbeginn am Donnerstag.

Laut Ermittlungen war die Trennung der 50-Jährigen nach zehnjähriger Beziehung Hintergrund der mutmaßlichen Tat. Während einer Autofahrt in Berlin-Wedding im Februar 2016 habe der Angeklagte zwei Söhne seiner Ex-Partnerin aufgefordert, die «Familienehre reinzuwaschen» und den «Dreck zu beseitigen», heißt es in der Anklage. Die 27-Jährige soll im Juli 2016 in einem Telefongespräch einen Sohn ihrer Schwiegermutter aufgefordert haben, die 50-Jährige umzubringen. Die Männer seien auf das Ansinnen der Angeklagten nicht eingegangen.

Die 27-Jährige sagte, sie habe «kein Problem» mit der 50-Jährigen. «Sie soll nur aufhören, über mich zu lästern.» Über Themen wie Ehre und Tradition sei in der türkischen Familie nicht gesprochen worden. Ihre Schwiegermutter habe sich nach einer Reise in ihre Heimat von dem Mitangeklagten getrennt. Dieser habe danach aber nicht schlecht über seine Ex-Partnerin geredet. Der Prozess geht am 26. September weiter.

Letzte Änderung: Donnerstag, 21. September 2017 13:31 Uhr

Quelle: dpa

