Wieder eine Bombenentschärfung in Oranienburg

In Oranienburg wird heute erneut eine Weltkriegsbombe entschärft. Ab 08.00 Uhr wird ein 800 Meter großer Sperrkreis um den Fundort eingerichtet. 3600 Menschen müssen hier ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Der Sprengkörper mit zwei mechanischen Langzeitzündern war am Mittwoch bei bauvorbereitenden Arbeiten auf einem Grundstück entdeckt worden. Er soll vor Ort entschärft werden. In Oranienburg wurden seit der Wende bislang gut 200 Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Die Stadt gilt als eine der am stärksten mit Weltkriegsmunition belasteten Städte Deutschlands.

Quelle: dpa

