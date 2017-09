Prozess: Bundestag unterliegt der «Partei»

Im Streit um staatliche Zuschüsse hat der Bundestag vor Gericht gegen die Spaßpartei «Die Partei» verloren. Der Bundestag scheiterte am Donnerstag vor dem Berliner Verwaltungsgericht mit seiner Forderung nach Rückzahlung von rund 70 000 Euro und einer Strafzahlung von 383 000 Euro. «Die Partei» habe einen korrekten Rechenschaftsbericht 2014 eingereicht und die Zuschüsse zu Recht erhalten, urteilten die Richter. Strittig war eine satirische Aktion mit dem Titel «Geld kaufen». «Die Partei» hatte etwa 100-Euro-Scheine und zwei Postkarten für 105 Euro verkauft und so ihre Einnahmen und damit auch die Zuschüsse hochgetrieben. Das Gericht urteilte, die Einnahmen aus dieser Aktion seien legitime Einnahmen nach dem Parteiengesetz gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Spaßpartei, die 2004 von Redakteuren des Magazins «Titanic» gegründet worden war, hatte für 2014 rund 183 000 Euro an staatlicher Parteienförderung erhalten. Die Summe war auch deswegen so hoch, weil «Die Partei» zuvor mit der Satireaktion «Geld kaufen» ihre Einnahmen hochgetrieben hatten. Von diesen Jahreseinnahmen ist zum Teil die Höhe der Zuschüsse abhängig. Die Bundestagsverwaltung hielt diese Einnahmen für nicht real und stufte den Rechenschaftsbericht der «Partei» als falsch ein - was zu den Rückforderungen führte.