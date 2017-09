Angeblich radioaktiver Gegenstand in Leegebruch gefunden

Ein faustgroßer metallener Gegenstand hat in Leegebruch bei Oranienburg (Oberhavel) für Aufregung gesorgt. Ein Anwohner hatte nach dem Fund eines Metallteils die Feuerwehr alarmiert und von einer möglichen Radioaktivität gesprochen. Die Feuerwehr rückte an und sperrte den Fundort in einem Umkreis von 50 Metern ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Am späteren Abend sei der Sperrkreis wieder aufgehoben worden. Ein Feuerwehrmann sprach anschließend von einer minimal erhöhten Radioaktivität wie bei einem Handy. Um was für einen Gegenstand es sich genau handelte, wurde nicht bekannt. Über den Fund hatten zuvor mehrere Medien berichtet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 20. September 2017 23:02 Uhr

Quelle: dpa

