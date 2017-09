3:2 gegen Stettin: Berlin Volleys gewinnen ersten Test

Berlin (dpa) – Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat sein erstes öffentliches Testspiel gewonnen. Der Berliner Bundesligist siegte am Mittwoch vor rund 50 Zuschauern im Sportforum mit 3:2 (26:24, 25:18, 20:25, 17:25, 15:12) gegen den polnischen Erstligisten Espadon Stettin. Neuzugang Adam White war mit 15 Zählern der erfolgreichste Punktesammler.

Die Volleys spielen am kommenden Wochenende ein Vorbereitungsturnier in Polen. Die neue Bundesliga-Spielzeit beginnt für den Meister am 14. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei den Powervolleys Düren.