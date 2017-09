dpa

Sperrung am Leipziger Hauptbahnhof angelaufen

Am Leipziger Hauptbahnhof haben am Mittwoch umfangreiche Sperrungen begonnen. Dabei gab es keine größeren Vorfälle, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Zwar habe eine zwischenzeitliche Weichenstörung am Nachmittag im Leipziger Stadtteil Mockau zu vereinzelten Verspätungen geführt. Insgesamt sei die Bahn aber mit Tag eins der Sperrung zufrieden, so der Sprecher.

Seit Mittwochmorgen um 8.00 Uhr verkehren zahlreiche Fern- und Nahverkehrszüge nicht wie gewöhnlich von der Westseite des Bahnknotens, sondern vom Bahnhof Leipzig-Messe.

Die Sperrungen bleiben planmäßig bis Sonntag bestehen. Sie sind nach Angaben der Bahn nötig, um den Hauptbahnhof an die neue Schnellfahrstrecke Berlin-München anzuschließen. Reisende sollten sich unbedingt vorab über die Fahrplanänderungen informieren.

