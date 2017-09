Jazzfest Berlin erinnert an Thelonius Monk und Miles Davis

Das Jazzfest Berlin baut in diesem Jahr Brücken in die USA und nach London. Zur dritten und letzten Ausgabe unter dem künstlerischen Leiter Richard Williams kommen unter anderem Musiker wie Dr. Lonnie Smith, Nels Cline mit seinem Projekt «Lovers», Ambrose Akinmusire, Steve Lehman & Sélébéyone und John Beasley's Monk'estra nach Berlin. Vom 31. Oktober bis 5. November präsentiert das Festival 24 Jazzformationen - vom Solo bis zur Bigband und damit mehr als 150 Musiker, teilten die Berliner Festspiele am Mittwoch mit.

Eröffnet wird das 54. Jazzfest nicht wie traditionell im Haus der Berliner Festspiele, sondern im Lido in Kreuzberg. Als Gast kommt der 83-jährige französischen Pianist René Urtreger, der vor 60 Jahren mit Miles Davis in Paris die Filmmusik zu Louis Malles «Fahrstuhl zum Schafott» eingespielte. Als weiteres Jubiläum wird der 100. Geburtstag von Thelonious Monk gefeiert. Michael Wollny wird ein Solokonzert spielen.

John Beasleys preisgekrönte Bigband Monk'estra hat den Startrompeter Till Brönner als Gast. Die Saxophonistin Silke Eberhard wird zum ersten Mal gemeinsam mit der jungen, aus England stammenden Pianistin Sarah Tandy Monks Musik erkunden. Alle Konzerte werden von den ARD-Hörfunkanstalten und von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und zum großen Teil schon während des Festivals live gesendet.

