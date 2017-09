dpa

Zollfahnder stellen 90 000 Schmuggelzigaretten sicher

Zollfahnder haben bei einer Routinekontrolle in Berlin-Johannisthal 90 000 geschmuggelte Zigaretten und 2300 Euro Bargeld sichergestellt. Die Ermittler hatten am Dienstagabend in der Straße Am Alten Fehn ein Fahrzeug kontrolliert und zunächst 60 000 Zigaretten im Fußraum der hinteren Sitzbank sowie im Kofferraum gefunden, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Im Handschuhfach lag das Geld, von dem die Beamten vermuten, dass es sich um Erlöse aus Verkäufen handelte.

Zwischen Beifahrersitz und Mittelkonsole entdeckten die Fahnder zudem polnische Kennzeichen, die offenbar vom Auto abmontiert und gegen deutsche ausgetauscht worden waren. Gegen den 29-jährigen polnischen Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Zur gleichen Zeit kontrollierten Beamten in einer benachbarten Straße einen Mann, der mit einem Fahrrad weitere 30 000 Schmuggelzigaretten transportierte. Er versuchte zu fliehen, konnte aber gefasst werden. Auch gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. Mit dem Schmuggel haben die Männer nach Angaben des Hauptzollamtes rund 17 000 Euro Steuern hinterzogen.

