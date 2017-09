dpa

99-jähriger Rollstuhlfahrer von Auto erfasst

Ein 99 Jahre alter Rollstuhlfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Velten (Landkreis Oberhavel) schwer verletzt worden. Der Mann war am Dienstagmorgen an der Kreuzung Breite Straße/Lindenstraße über eine grüne Ampel gefahren, als ihn eine nach links abbiegende 61-jährige Autofahrerin übersah und erfasste. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stürzte der Senior und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Mittwoch, 20. September 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen