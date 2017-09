Autorin Fatma Aydemir erhält Klaus-Michael-Kühne-Preis

Für ihren Roman «Ellbogen» (Hanser, Berlin) erhält die Autorin Fatma Aydemir den diesjährigen Klaus-Michael-Kühne-Preis des Harbourfront-Literaturfestivals. Der Roman der 1986 geborenen Berlinerin sei «ein fulminantes, durchschüttelndes und durchrüttelndes Buch über deutschtürkische Identität und Bikulturalität», heißt es in der Begründung der Jury.

«Vor allem ist es aber ein Buch über die Wut. Woher kommt die Wut, was lässt sie wachsen, und welche verheerenden Folgen kann sie haben?» Am Beispiel ihrer Heldin Hazal, die es so in der deutschen Literatur noch nicht gegeben habe, erlebe der Leser die Perspektivlosigkeit einer Jugend.