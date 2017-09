dpa

Wissenschaftler: Lage der Sprache Deutsch ist gut

Das oft fehlerhafte Schreiben in Chats und Messenger-Diensten beeinträchtigt das Schreiben anderer Textsorten aus Sicht einer Expertin bislang kaum. Die Schreiber seien in der Lage, zu unterscheiden und ihre Sprache anzupassen, sagte die Sprachwissenschaftlerin Angelika Storrer am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung eines Berichts zur Lage der deutschen Sprache. Es gebe keine Hinweise, dass sich die Schreibfähigkeit von Schülern durch das Schreiben im Netz verschlechtere. Fehler in der Online-Kommunikation sieht Storrer eiliger Textproduktion geschuldet.

Auch insgesamt zogen die Autoren des Berichts ein positives Fazit. Die Lage der deutschen Sprache sei sehr gut. Der Bericht wurde nach 2013 nun zum zweiten Mal vorgelegt. Herausgeber sind die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung und die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.

Letzte Änderung: Mittwoch, 20. September 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen