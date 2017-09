SPD-Kanzlerkandidat Schulz setzt weiter auf Mietpreisbremse

Ein Berliner Gericht hält die Mietpreisbremse für verfassungswidrig. Immobilienverbände triumphieren, den Kanzlerkandidaten der SPD verunsichert das aber kaum. Das eigentliche Problem: Konkret brachte die Mietpreisbremse bislang wenig.

Berlin (dpa/bb) - Die Bundes-SPD zeigt sich von der kritischen Einschätzung des Berliner Landgerichts zur Mietpreisbremse nicht beeindruckt. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz kündigte am Mittwoch an, die Mietpreisbremse wie geplant nach der Bundestagswahl verschärfen zu wollen.

«Wir halten das Gesetz auch nach wie vor für verfassungskonform. Es gibt auch, soweit ich weiß, keinen Vorlagebeschluss zum Bundesverfassungsgericht. Insofern wird dieses Urteil keine große Relevanz für die Mietpreisbremse entfachen», sagte Schulz bei einem Wahlkampfauftritt in Bünde in Ostwestfalen der Deutschen Presse-Agentur.

Das Landgericht hatte am Dienstag im Zusammenhang mit einem Urteil in einem Mietstreit darauf hingewiesen, dass die Richter die Mietpreisbremse für verfassungswidrig halten. Verbände der Immobilienwirtschaft machen sich daher Hoffnungen, dass die Regelung wieder abgeschafft wird. Auch die Berliner AfD und die FDP begrüßten die Einschätzung des Landgerichts. Widerspruch kam vom Berliner Senat, der eine Konkretisierung und Verschärfung der Mietpreisbremse forderte.

Die Berliner Richter argumentierten, die Mietpreisbremse hänge von der ortsüblichen Vergleichsmiete ab. Da sie in verschiedenen Städten unterschiedlich hoch sei, liege hier eine Ungleichbehandlung vor. Die Einschätzung ist allerdings kein Urteil und hat vorerst auch keine unmittelbaren Konsequenzen. Die Frage wurde nicht dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, weil sie in dem konkreten Fall nicht mehr relevant gewesen sei.

Derzeit laufen zum Thema Mietpreisbremse keine Verfahren beim Bundesverfassungsgericht, wie eine Anfrage ergab. In der Vergangenheit gab es mehrere Verfassungsbeschwerden zu dem Thema, aber alle bis auf eine wurden ohne Begründung nicht zur Entscheidung angenommen. In einem Fall vom Juli 2015 lautete eine Begründung: Der Beschwerdeführer müsse zunächst vor den Zivilgerichten klagen; das hatte er nicht getan.

Die Berliner AfD-Fraktion nannte die Mietpreisbremse ein «sozialistisches Experiment». Der Senat solle lieber neue Wohnungen fördern. Die FDP urteilte: «Sie ist ein dirigistischer und wirkungsloser Eingriff in die Geschäftsführung von Eigentümern und Vermietern.»

Besonders in Ballungszentren und Großstädten sollte die 2015 von der großen Koalition eingeführte Mietpreisbremse verhindern, dass Mieten für Wohnungen und Häuser immer weiter steigen. Das Instrument gilt in vielen Gegenden jedoch als gescheitert, da die Mieten wegen Ausnahmeregelungen, juristischer Schlupflöcher und Angst der Mieter vor Streit mit den Vermietern trotzdem weiter klettern. Mit ihrer Forderung nach einer Verschärfung war die SPD zuletzt am Widerstand der Union gescheitert.