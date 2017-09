dpa

Berlins Bauhauptgewerbe verzeichnet gute erste Jahreshälfte

Im Berliner Bauhauptgewerbe waren von Januar bis Juli 2017 mehr Menschen beschäftigt als im Vorjahreszeitraum. Ihre Zahl nahm um 9,7 Prozent zu, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Damit waren dort in den ersten sieben Monaten dieses Jahres im Schnitt 13 425 Menschen tätig. Auch der Umsatz stieg leicht um 0,5 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro - und das obwohl der Auftragseingang um 18,5 zurückging. Das Amt hat in seiner Betrachtung nach eigenen Angaben Betriebe ab 20 Beschäftigten berücksichtigt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 20. September 2017 14:01 Uhr

Quelle: dpa

