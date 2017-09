dpa

Berliner FDP jetzt mit mehr als 3000 Mitgliedern

Die Berliner FDP hat im Jahr der Bundestagswahl deutlich Mitglieder gewonnen und jetzt die Marke von 3000 übertroffen. Aktuell haben 3036 ein FDP-Parteibuch und damit 400 mehr als zum Jahreswechsel, wie Parteichefin Sibylle Meister am Mittwoch mitteilte. Demnach hatten die Liberalen in der Hauptstadt die 3000er-Marke zuletzt im Jahr 2011 überschritten. «Die FDP gewinnt an Vertrauen und Zustimmung», erklärte Meister. «Unser Einsatz für den Flughafen Tegel hat uns bei vielen Berlinerinnen und Berlinern ins Gespräch gebracht.» Die FDP hat den Volksentscheid zur Zukunft Tegels an diesem Sonntag initiiert.

Letzte Änderung: Mittwoch, 20. September 2017 13:11 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen