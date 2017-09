dpa

Wieder Bombe in Oranienburg gefunden

In Oranienburg ist erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll am Donnerstag entschärft werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Der 250-Kilogramm-Sprengkörper amerikanischer Bauart war bei bauvorbereitenden Maßnahmen auf einem Privatgrundstück gefunden worden. Er enthält zwei mechanische Zünder. Um den Fundort wird ab 8.00 Uhr ein 800-Meter-Sperrkreis eingerichtet. Derzeit werde das Grundstück bewacht, hieß es.

Aus Sicht von Experten des Brandenburger Kampfmittelbeseitigungsdienstes können die Bewohner der Nachbargrundstücke zunächst bleiben. Auch die Straße darf weiter befahren werden. In Oranienburg wurden seit der Wende bislang gut 200 Weltkriegsbomben entschärft. Die Stadt gilt deutschlandweit als eine der am stärksten mit Weltkriegsmunition belasteten Städte Deutschlands.

