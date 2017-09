dpa

Müller drückt Erdbebenopfern in Mexiko-Stadt Mitgefühl aus

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den Opfern des schweren Erdbebens in Berlins Partnerstadt Mexiko-Stadt sein Mitgefühl ausgesprochen. «Wir trauern um die vielen Todesopfer», sagte Müller am Mittwoch. «Unser Mitgefühl gehört den Verschütteten, Verletzten und ihren Angehörigen.» Der SPD-Politiker wünschte den Helfern vor Ort viel Kraft und Durchhaltevermögen. Bei dem Beben der Stärke 7,1 am Dienstag sind mindestens 224 Menschen ums Leben gekommen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 20. September 2017 11:41 Uhr

Quelle: dpa

